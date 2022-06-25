В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на субботу 25 июня в Москве из-за жаркой погоды, следует из данных, опубликованных на сайте российского Гидрометцентра.

Срок действия предупреждения с 12.00 до 18.00, в эти часы ожидается плюс 30-32°С.

Оранжевый уровень, согласно классификации Росгидрометцентра, означает, что погода опасна, имеется вероятность нанесения ущерба.

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается жара. Из-за солнечной погоды в ближайшие дни ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На железнодорожных вокзалах пассажирам будут выдавать питьевую воду. Врачи в такую погоду советуют отказаться от алкоголя и пить квас или лимонад. Кроме того, московские спасатели дали свои рекомендации по спасению от жары.

Немного прохладнее станет 28 июня, когда в столицу придут «скоротечные» ливни с грозами.