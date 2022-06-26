В Москве 26 июня ожидается 30-градусная жара с понижением до +17 ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жаркая и немного облачная погода ожидается в столице в воскресенье 26 июня, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. Днем будет знойно, температура поднимется до 32 градусов.

Будет умеренно ветрено, скорость порывов составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Прохладу в город принесет только ночь. В это время суток столбик термометра опустится до 17 градусов.

Как сообщал KP.RU, к последним выходным июня синоптики прогнозировали возвращение купального сезона. В эти дни вода в водоемах столицы должна прогреться до +20 градусов.