Синоптики ожидают перезапуск купального сезона в Москве «в ближайшие дни». Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в ближайшие выходные в Москве вода прогреется до комфортных 20 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца. Этому, по мнению синоптика, будут способствовать высокие температуры, которые продемонстрирует погода в столице в ближайшие дни.

В четверг 23 июня, по данным Росгидрометцентра, ожидается потепление до 25 градусов, в пятницу - до 27, в субботу - до 29. А с воскресенья по вторник столбики термометра стабильно будут доходить до 31 градуса.

- После небольшого похолодания температура воды понизилась до дискомфорта. В результате тепловой атаки в ближайшие дни вода достигнет комфортного уровня - до 20 градусов, так что купальный сезон будет восстановлен, - заявил Евгений Тишковец.

Как сообщал RP.RU ранее, синоптик объяснил наступающую жару влиянием скандинавского антициклона, который надолго расположится над Восточно-Европейской равниной. 23 июня Евгений Тишковец назвал «стартовой позицией для генерального наступления лета по всем фронтам».

В Москве открыты девять купальных зон.