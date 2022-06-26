Ежемесячные платежи по льготной ипотеке в Москве уменьшатся почти на 16%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появление льготной ипотеки с 7% годовых вместо 9% снизит сумму ежемесячного платежа за взятое в ипотеку жилье, пишет ТАСС со ссылкой на главу «ЦИАН. Аналитика» Алексея Попова.

Так, по его расчетам, за квартиру стоимостью 16 млн рублей каждый месяц придется отдавать 87 тысяч рублей. При ипотеке под 9% эта сумма составляет 103 тысячи рублей.

- То есть снижение ставки на 2 процентных пункта приводит к уменьшению платежа на 15,5%, - цитирует агентство эксперта.

В своих расчетах аналитик опирался на наиболее типичные показатели таких программ: первоначальный взнос в размере 25%, который вычитается из суммы кредита, и приблизительный срок погашения в течение 23 лет.

Эксперты надеются, что льготная ипотека возродит спрос на недвижимость в Москве. Пока отмечается лишь увеличение числа звонков застройщикам и просмотров квартир, а не сделок.

Как сообщал KP.RU ранее, в столице продолжает снижаться количество сделок на вторичном рынке недвижимости. С начала года их количество уменьшилось на 9%.