Бесплатную воду начали раздавать на 18 станциях метро и МЦК в Москве. Фото: Департамент транспорта Москвы

В столице третий день стоит аномальная жара. На станциях подземки и Московского центрального кольца пассажирам бесплатно раздают воду, сообщает Telegram-канал «Осторожно. Дептранс».

Сотрудники постоянно мониторят ситуацию и корректируют списки станций в зависимости от температурных показателей. 27 июня воду можно получить в вестибюлях 16 станций метро и на двух остановках МЦК.

Питьевую воду будут выдавать на следующих станциях метро:

- Кропоткинская;

- Калужская;

- Технопарк;

- Борисово;

- Улица 1905 года;

- Аэропорт;

- Полежаевская;

- Кутузовская;

- Фили;

- Филевский парк;

- Пионерская;

- Багратионовская;

- Речной вокзал;

- Выхино;

- Чистые пруды;

- Сокол.

Также бесплатно получить воду смогут пассажиры МЦК «Дубровка» и «Окружная».

В ведомстве уточняют, что днем в Москве ожидается до +33 градусов. Жителям рекомендуют отказаться от поездок по городу с 11 утра до пяти вечера. Если же остаться дома нет возможности, горожанам советуют надевать легкую светлую одежду, держаться в тени и брать с собой в путь бутылку воды.

Ранее KP.RU сообщал, что столичным автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в субтропическую жару. В первую очередь, следить за своим состоянием просят пожилых людей и водителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.