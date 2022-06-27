Бесплатную воду начали раздавать на 18 станциях метро и МЦК в Москве.
Фото: Департамент транспорта Москвы
В столице третий день стоит аномальная жара. На станциях подземки и Московского центрального кольца пассажирам бесплатно раздают воду, сообщает Telegram-канал «Осторожно. Дептранс».
Сотрудники постоянно мониторят ситуацию и корректируют списки станций в зависимости от температурных показателей. 27 июня воду можно получить в вестибюлях 16 станций метро и на двух остановках МЦК.
Питьевую воду будут выдавать на следующих станциях метро:
- Кропоткинская;
- Калужская;
- Технопарк;
- Борисово;
- Улица 1905 года;
- Аэропорт;
- Полежаевская;
- Кутузовская;
- Фили;
- Филевский парк;
- Пионерская;
- Багратионовская;
- Речной вокзал;
- Выхино;
- Чистые пруды;
- Сокол.
Также бесплатно получить воду смогут пассажиры МЦК «Дубровка» и «Окружная».
В ведомстве уточняют, что днем в Москве ожидается до +33 градусов. Жителям рекомендуют отказаться от поездок по городу с 11 утра до пяти вечера. Если же остаться дома нет возможности, горожанам советуют надевать легкую светлую одежду, держаться в тени и брать с собой в путь бутылку воды.
Ранее KP.RU сообщал, что столичным автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в субтропическую жару. В первую очередь, следить за своим состоянием просят пожилых людей и водителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.