Девушка отбилась от насильника в Москве с помощью перцового баллончика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина, напавший на 18-летнюю девушку в Москве с целью изнасилования, не довел свой преступный умысел до конца: жертву спас перцовый баллончик. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, вечером, 23 июня, 18-летняя официантка кафе «Московское небо» на ВДНХ возвращалась домой. Она вышла из парка и направилась к станции метро «Ботанический сад». Девушка шла по неосвещенной тропе у лесопарка.

В этот момент на нее набросился неизвестный. Он повалил ее на землю, зажал рот и схватил за волосы. Мужчина попытался надругаться над девушкой, но ей удалось вытащить перцовый баллончик и распылить его в лицо насильника. После этого потерпевшая вырвалась и позвала на помощь прохожих.

Насильник скрылся, однако его задержали по горячим следам. Как ранее сообщал KP.RU, это 30-летний гражданин Узбекистана. Он набросился на девушку недалеко от улицы Вильгельма Пика. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.