Аэрацию в Москве из-за тропической жары проведут пять раз за день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 3 до 5 раз увеличили частоту аэрации в Москве из-за рекордно высоких температур, сообщает пресс-служба Городского хозяйства столицы. Спецтехника курсирует по городским магистралям, выбрасывая воду вверх. Это помогает охлаждать не только поверхность дорог, но и разогретый воздух над ними.

Кроме того каждые три часа коммунальщики поливают проезжую часть. В работах задействовали около 3,5 тысяч машин.

- В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, - уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Охлаждать асфальт необходимо, чтобы предотвратить его деформацию. Уже при 25 градусов материал становится заметно пластичнее, его проще смять и разрушить.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к процедурам и не препятствовать движению колонн спецтранспорта.

Также на охлаждение работает ночной полив зеленых насаждений. С 21:00 до 6:00 кустарники, деревья и газоны обильно заливают водой.

Как сообщал KP.RU ранее, в середине недели жара немного отступит. Днем температура будет подниматься только до 26 градусов. Однако с пятницы зной вернется, в субботу синоптики вновь обещают подъем до 31 градуса.