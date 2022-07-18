Сергунина: Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» открылся на портале mos.ru

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. фото предоставлено: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Портал mos.ru пополнился новым спецпроектом — «Импортозамещение: ИТ-решения». Здесь собраны разработанные в столице цифровые инструменты для бизнеса, которые могут заменить иностранные аналоги. С их помощью можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и многое другое.

«Технологичные продукты московских ИТ-компаний — достойная замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Все предложения можно найти на странице спецпроекта в разделе «Технологические компании». Руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что некоторые из представленных решений признали лучшими на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров «Импортозамещение ПО для B2B сектора», которая прошла в мае этого года. Остальные были отобраны среди передовых столичных разработок.

КОНКРЕТНО

В спецпроекте представлены, например, такие разработки:

- система CraftTalk для оптимизации работы кол-центра, чата или страницы компании в соцсетях;

- Cybertonica для работы с финансами, подойдет банкам, платежным агрегаторам, интернет-магазинам;

- инструмент StormCorp для анализа всей финансовой деятельности компании;

- мессенджер Tada.Team для видеозвонков, также имеет доску задач и многофункциональный календарь;

- мультиинструментальный сервис GetLocus для командной работы и группового онлайн-обучения коллег;

- сервис Bimit для строительных компаний, в котором легко создать цифровой двойник здания;

- RuMarket — отечественный магазин приложений для смартфонов и планшетов на базе Android;

- «Экзамус прокторинг» — площадка для наблюдения за дистанционным экзаменом.

Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» разработан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с подведомственными ему Агентством инноваций Москвы и Московским инновационным кластером.

КСТАТИ

Подробнее обо всех городских программах поддержки бизнеса можно узнать в другом специальном разделе mos.ru — «Стабилизация экономики Москвы».