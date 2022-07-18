Синоптик Вильфанд назвал 18 июля самым холодным днем с начала месяца в Москве

Температура воздуха в Москве прогреется всего до 18-19 градусов, в отдельных районах - до 20 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 июля в Москве станет самым холодным днем с начала месяца - воздух в большинстве районов столицы прогреется только до +18...+19 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом погода будет по-осеннему пасмурной. Прогнозируются небольшие дожди, сильная облачность; не исключены грозы. Непогода и похолодание будут сопровождаться сильным ветром.

- Только на юге области и в центре Москвы, на острове тепла, температура воздуха достигнет +20...+22 градусов, - сказал Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что пасмурная погода сохранится в Москве и Подмосковье и в ближайшие дни. 19 и 20 июля в столичном регионе будут идти дожди.

Роман Вильфанд также уточнил, что тепло может вернуться к концу недели. В выходные воздух может прогреться до +25 градусов.

Как сообщал KP.RU ранее, 18 июля москвичей ждет прохладная, ветреная погода.