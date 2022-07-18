МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней 18 июля в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ливнями 18 июля в Москве Фото: Архив КП

Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение по Москве на ближайшие часы 18 июля из-за надвигающихся ливней и сильного ветра. Непогода в столице сохранится до конца дня.

В городе пройдут сильные кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, со скоростью до 15 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что непогода значительно ухудшает дорожные условия. Чтобы снизить риск попадания в аварию, они порекомендовали снизить скорость, следовать по дороге с увеличенной дистанцией между автомобилями и на время забыть о внезапных маневрах и перестроениях.

Парковать машины лучше вдали от деревьев и шатких контструкций.

Пешеходам советуют переждать грозу в помещении. На улице во время нее также нужно избегать деревьев, быть осторожными вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Как сообщал KP.RU ранее, 18 июля в столице ожидалась прохладная, пасмурная погода с грозами в отдельных районах.