Тишковец пообещал москвичам холодную неделю с осенними температурами

Дождливая погода задержится в Москве на неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ближайшая неделя в Москве будет пасмурной, а температуры будут держаться на уровне ранней осени - в пределах +18...+20 градусов, заявил в эфире «Радио России» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

До сих пор температура воздуха в Москве держалась на полтора-два градуса выше нормы, но теперь ситуация изменилась, и тому есть ряд причин.

- В течение недели каждый день нас будут утюжить Северо-Атлантические циклоны, которые будут поставлять новые порции дождевых туч. Пасмурная погода будет ограничивать приток лучистой энергии солнца. Плюс в тылу этого гигантского атмосферного вихря из акватории Арктических морей поступает струя холодного воздуха. Такое неблагоприятное синоптическое сочетание приведет к тому, что к середине недели температурный фон окажется на 5 градусов ниже нормы, и это напомнит начало сентября, - рассказал Евгений Тишковец.

Он добавил, что при таких показателях купальный сезон можно считать приостановленным, но лишь временно. Несколько потеплеет уже к концу рабочей недели. А в выходные ожидается возвращение комфортных дневных температур в 20-25 градусов и ночных на уровне 10-15 градусов.

Как сообщал KP.RU ранее, 18 июля стал самым холодным днем в Москве с начала месяца.