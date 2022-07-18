Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло

Ночи также станут теплыми, около +13…+18 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Тепло начет возвращаться в Москву, начиная с пятницы, 22 июля. Воздух прогреется до +25…+28 градусов, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, первая половина недели в столице будет прохладная. Столбики термометров поднимутся лишь до +20…+22 градусов. Почти каждый день будут идти дожди. Однако к выходным в городе заметно потеплеет. В пятницу и субботу будет уже около +25…+28 градусов.

Позднякова отметила, что ночи также станут теплыми, около +13…+18 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец пообещал москвичам холодную неделю с осенними температурами. Похолодание связано с влиянием Северо-Атлантического циклона и притоком арктического воздуха. В дневные часы в городе будет примерно +18…+20 градусов.