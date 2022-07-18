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Общество18 июля 2022 12:27

Дептранс Москвы призвал водителей отказаться 18 июля от поездок из-за ливня и ветра

В городе ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
8 июля в городе ожидается ливень, гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду

8 июля в городе ожидается ливень, гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент транспорта Москвы порекомендовал столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за надвигающейся непогоды. 18 июля в городе ожидается ливень, гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

«Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок», - добавили в Дептрансе.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Из-за неблагоприятной погоды в столице возрастает риск ДТП.

Сообщить о неработающих светофорах и сломанных дорожных знаках можно по телефону 3210.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней 18 июля в Москве. В ближайшее время в столице ожидается ливень с порывистым ветром. Жителям столицы советуют переждать непогоду в помещениях.