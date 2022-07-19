Одноименная станция метро появится в столичном районе Гольяново

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На востоке столицы в районе Гольяново появится одноименная станция метрополитена. Она будет конечной остановкой на Арбатско-Покровской линии подземки, сообщает департамент транспорта Москвы.

Новая станция «Гольяново» расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. В ней построят два вестибюля. Пассажиры московского метро смогут выходить на обе стороны Уссурийской улицы, используя подземные переходы.

Сейчас специалисты заняты разработкой документации для продления синей ветки метро до района Гольяново.

Ранее KP.RU сообщал, что продолжается проектирование станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. Станцию начнут строить в конце 2022 года. Для 160 тысяч человек, проживающих в этом районе, улучшится транспортная доступность. Также разгрузится Щелковское шоссе и соседняя станция метро.