Аномальное похолодание в Москву принес «хоровод циклонов» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летняя жара в центральной части страны сменилась похолоданием. В Москву пришли сильные дожди, с ветром и грозами. В дневные часы температура воздуха не прогревается выше 20 градусов тепла.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов рассказал, что такое похолодание обеспечивает «хоровод циклонов». Только к выходным в столицу вернется летняя погода.

- Ближайшие 2 дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. 19 июля проливные дожди. 20 и 21 июля станет еще прохладнее, так что возвращения лета не стоит ждать раньше выходных, - говорит Шувалов NEWS.ru.

Из-за сильного ветра, который разыграется во всей центральной части страны, не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

В Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях грозовые дожди с порывами ветра до 15-20 м/с. А в Рязанской и в Ростовской областях ветер до 18 м/с.