Три трамвайных маршрута изменили на юге Москвы из-за ремонтных работ

Изменения связаны с ремонтным работами на участке Черемушки - Серпуховский Вал Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Москвы временно поменяли маршруты для трех трамваев в связи с ремонтными работами на участке Черемушки - Серпуховский Вал, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, трамвай №26 следует от остановки «Университет» до «Черемушек», а трамвай №38 временно ходит от «Пролетарской» до Серпуховского Вала. Также трамвай №49 курсирует от Нагатино до Нижних Котлов.

Кроме того, на закрытом участке вместо трамваев будет ходить автобус №026. Также жителям столицы рекомендуют пользоваться маршрутами трамвая №3 и №16. Однако интервалы их движения временно увеличены.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько улиц перекроют в Москве 23 июля из-за велогонки La Strada. Ограничения будут действовать с 00:01 23 июля до окончания спортивного мероприятия. Также на участках перекрытий нельзя будет парковаться.