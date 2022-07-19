Автобусы не будут ходить 30 июля у Гребного канала в Москве из-за триатлона

Автобусы №229 и №829 в обе стороны будут ходить по улице Крылатские Холмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на Крылатской улице временно не будут ходить автобусы из-за проведения Кубка по триатлону «Московский Гром». Изменения будут действовать 30 июля с 07:40 до окончания спортивного соревнования, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, автобусы №229 и №829 в обе стороны будут ходить по улице Крылатские Холмы. Они по-прежнему будут заезжать на Осеннюю и Крылатскую улицу к остановке «Стоматологическая поликлиника №5».

При этом из-за триатлона временно не будут работать остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице.

Раннее KP.RU сообщал, что три трамвайных маршрута изменили на юге Москвы из-за ремонтных работ на участке Черемушки - Серпуховский Вал. Вместо них будет ходить автобус №026.Также можно пользоваться маршрутами трамвая №3 и №16.