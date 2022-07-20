Коммунальщики готовы оперативно устранять скопления воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бригады Мосводостока вышли на дежурство на улицах столицы, чтобы оперативно ликвидировать последствия ливней, которые пройдут в городе 20 июля в ближайшие часы, сообщает сайт столичной мэрии. Ожидается, что из-за непогоды в течение суток может выпасть до 20% июльской нормы осадков.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о выпадении 20 июля десятой части от месячной нормы осадков. Такой объем он сравнил с ведром воды, вылитым на квадратный метр.

Москвичей призвали оперативно сообщать о больших лужах в префектуры округов и управы районов или в диспетчерский центр по номеру: +7-495-539-53-53.

Из-за возможных подтоплений и ухудшения из-за непогоды дорожных условий столичный Департамент транспорта призвал автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт.

- Городской транспорт работает штатно, — подчеркивается в сообщении.

Также автолюбителей и пешеходов попросили сообщать о неработающих светофорах. Рассказать об этом можно, позвонив по номеру 3210.