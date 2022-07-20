Проверка длилась с 10:40 до 12:00 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во всех районах Москвы 20 июля 2022 года с 10:40 до 12:00 прозвучали сирены воздушной тревоги. Их включение, как уже сообщал KP.RU, было связано с проверкой исправности систем оповещения населения о чрезвычайно ситуации.

Срабатывание сирен сопровождалось информационным сообщением «Внимание всем!», которое зачитывал диктор. Проверка в разных частях столицы прошла в разное время, ее длительность не превышала минуты.

Тестирование было плановым. В предыдущий раз такая проверка проводилась в ноябре 2021 года. Тогда она состоялась в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Подобные проверки нужны оперативным службам города, чтобы отработать действия по информированию жителей города о возможных крупных ЧС, в том числе - техногенного и природного характера.