Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 23 и 24 июля 2022 года

На время изменения для пассажиров запустят компенсационные автобусы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится график работы поездов с 22:00 23 июля по 13:00 24 июля. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В этот период будут увеличены интервалы движения составов. Некоторые электрички не будут ходить, а у других временно поменяют расписание. Кроме того, в выходные дни сократится время работы на Киевском направлении МДЖ. Последний поезд отправится из Москвы в 23:47. 23 июля с 22:40 23 июля до 10:20 24 июля будет закрыт путь в столицу на участке Толстопальцево – Апрелевка.

На время изменения для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Актуальное расписание и маршруты есть на сайте ЦППК.

Ранее KP.RU сообщал, что автобусы не будут ходить 30 июля у Гребного канала в Москве из-за триатлона. Изменения будут действовать с 07:40 до окончания спортивного мероприятия.