РЖД запустили дополнительные «Ласточки» между Москвой и Ярославлем 30 и 31 июля 2022 года

РЖД назначили дополнительные поезда «Ласточка» между Москвой и Ярославлем 30 и 31 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЖД назначили дополнительные поезда «Ласточка» между Москвой и Ярославлем 30 и 31 июля из-за высокого спроса на поездки между этими городами, сообщается на сайте компании.

30 июля «Ласточка» №801 отправится из Ярославля в 11:25 и прибудет в столицу в 15:08. 31 июля «Ласточка» №0802 в 11:10 поедет с Ярославского вокзала в Москве обратно я Ярославль. Состав будет на месте в 15:02.

Рейсы будут ходить с 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поездах предусмотрены три класса обслуживания: базовый, эконом и комфорт. Для маломобильных пассажиров есть места с креплением для инвалидных колясок.

Стоимость билетов на дополнительные «Ласточки» Москва - Ярославль начинается от 828 рублей. Для пассажиров действуют тарифные спецпредложения. Например, цену на билет могут снизить на 30% для людей старше 60 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 23 и 24 июля 2022 года. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.