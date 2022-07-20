По поручению Собянина еще 155 зарядных станций для электробусов установят в Москве

В Москве появятся еще 115 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве появятся еще 115 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщается на сайте столичной мэрии.

В столице уже работают 202 ультрабыстрые станции для зарядки экологичного транспорта. Они могут восполнить заряд всего за шесть-десять минут. Станции могут работать при температуре от -40 до +40 градусов.

Всего в парке ГУП «Мосгортранс» более тысячи электробусов российского производства. Они перевозят пассажиров по 77 маршрутам. Кроме того, в тестовом режиме по городу ходят электробусы-гармошки, которые вмещают 140 человек. В 2021 году благодаря использованию электробусов на 30 тысяч тонн сократилось количество парниковых газов.

Ранее KP.RU сообщал, что все станции метро в Москве оборудуют звуковыми маячками для слабовидящих людей. К концу 2022 года в подземке и МЦК будет свыше тысячи устройств.