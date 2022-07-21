Дожди и редкое появление солнца ждут москвичей 21 июля

21 июля в Москве ожидаются дожди, возмлжны и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождливую погоду с редкими появлениями солнца и небольшим потеплением до 22 градусов в середине дня 21 июля обещают москвичам синоптики Росгидрометцентра. В отдельных районах столицы могут пройти грозы.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Давление немного вырастет и составит 744 мм ртутного столба.

- В течение дня метеорологические условия будут определяться тыловой частью Северо-Атлантического циклона, ядро которого сместилось в район Тамбовской области. Соотвественно, будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди. По количеству - до 5 мм осадков, то есть 5 литров дождевой воды на квадратный метр, — рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что температура воздуха, даже прогревшись до 22 градусов, все равно будет «на несколько градусов холоднее, чем должна быть на макушку лета».

В ночь на 22 июля температура воздуха опустится до 13-15 градусов, также пройдут дожди.

Как сообщал KP.RU ранее, в пятницу, 22 июля жителей Москвы ждет потепление. Температура воздуха поднимется до 25-27 градусов, а в выходные вернется жаркая погода.