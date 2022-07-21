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Общество21 июля 2022 12:40

Синоптик спрогнозировал «несусветную жару» в Москве

Синоптик Вильфанд: «несусветная жара» до +32 градусов придет в Москву с 22 июля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Резкое потепление связано с западным антициклоном

Резкое потепление связано с западным антициклоном

Фото: Оксана ЗУЙКОВА

С 22 июля, в Москве ожидается «несусветная жара». Столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов. Резкое потепление связано с западным антициклоном, сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в субботу, 23 июля, в столице будет уже около +27…+29 градусов. При этом в воскресенье в город придет аномальная жара до +32 градусов.

Вильфанд предупредил, что в первой половине следующей недели в Москве сохранится жаркая погода. Температура измениться лишь на пару градусов, до +25…+30 градусов.

Синоптик добавил: в этом году август тоже не будет холодным.

Ранее KP.RU сообщал, что дожди и редкое появление солнца ждут москвичей 21 июля. Воздух прогреется до +22 градусов. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.