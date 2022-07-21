Крышу дома на Ленинском проспекте в Москве восстановят после пожара за 10 дней

Крышу дома на Ленинском проспекте в Москве восстановят после пожара Фото: ГУ МЧС России по Москве

В Москве за десять дней отремонтируют крышу восьмиэтажки на Ленинском проспекте 40, где ночью произошел пожар. Кроме того, до конца суток в жилом доме восстановят ресурсоснабжение, сообщается на сайте столичной мэрии.

«К счастью, пожар не распространился из-за того, что кровля была отремонтирована — установлены новые деревянные конструкции, обработанные противопожарной пропиткой», — отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во время пожара крыша повредилась над первым и четвертым подъездом. Ее оперативно отремонтируют.

Специалисты уже восстановили работу инженерных коммуникаций в подъездах с пятого по 12-й. В квартирах есть газ, вода, энергоснабжение, работают лифты. В пострадавших подъездах все системы восстановят до конца дня.

Власти Москвы постоянно взаимодействуют с жильцами дома. Людям предоставили места для временного пребывания. Часть из них уехала к родственникам. Причина возгорания выясняется.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Огонь потушили через четыре часа. Площадь возгорания составила около тысячи кв. метров. 140 человек эвакуировали.