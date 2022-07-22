Москвичам доступна онлайн-запись на тренировки по 110 видам спорта

В базе сервиса объединены и платные, и бесплатные занятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выбрать подходящий для тренировок спортивный центр и записаться на занятия в нем москвичи могут с помощью сервиса поиска спортивных услуг на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В каталоге представлены уроки по более чем 110 видам спорта.

Доступны и популярные направления, и более редкие, такие как альпинизм, жульбак, капоэйра, регби, софтбол, паркур, сумо.

Чтобы начать работу с сервисом, нужно войти в свою учетную запись на портале и заглянуть в раздел «Услуги». Там-то и расположен сервис «Поиск спортивных услуг». Сначала предстоит отметить свою возрастную группу и выбрать тот вид спорта, который вас интересует.

Затем вводится адрес - система подберет для вас ближайшие площадки, где есть необходимые занятия. Итоговый список можно отфильтровать по параметрам тренировок: нужен ли тренер, подходят ли занятия в группе, платные или бесплатные уроки вас интересуют.

- Подобрать услугу можно по уровню подготовки посетителя, а также указав удобные для посещения дни недели, время начала занятий и их длительность, - добавляют в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Кстати, оплатить поход в спортзал можно внутри сервиса. Уведомление об оформлении услуги придет на электронную почту и в личный кабинет на портале.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил главные направления повышения финансовой грамотности москвичей. Среди выделенных тем - защита от мошенников, получение налоговых вычетов, формирование бюджета семьи.