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Общество22 июля 2022 11:50

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 июля из-за жары

23 июля воздух прогреется до +30...+32 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на субботу, 23 июля, объявлен «оранжевый» уровень из-за аномальной жары. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в столице 23 июля ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до +30…+32 градусов.

При «оранжевом» уровне погодной опасности есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик спрогнозировал «несусветную жару» в Москве. По словам научного сотрудника Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, с 22 июля в город придет зной. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. В первой половине следующей недели в Москве сохранится жаркая погода. Август также не будет холодным.