В выходные 23 и 24 июля в Москву вернется жара

Жара не будет такой сильной, как, в предыдущем эпизоде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву в выходные, 23 и 24 июля, снова вернется жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +26…+31 градусов. Теплую и солнечную погоду в город принесет западный антициклон, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Кульминация лета пройдет на фоне возвращения жаркой погоды. Жара не будет такой сильной, как, в предыдущем эпизоде», - сказано в сообщении.

Так, 23 июля в столице прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ночью будет около +13…+15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов, а в области - до +30 градусов. Еще жарче станет в воскресенье, 24 июля. В Москве температура поднимется до +28…+30 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в 2-7 м/с.

В начале следующей рабочей неделе в столице ожидается неустойчивая погода. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. 25 и 26 июля воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 июля из-за жары. Столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов