Москвичам рассказали, как пережить жару на выходных 23 и 24 июля

В выходные, 23 и 24 июля, в Москву ожидается жара до +32 градусов Фото: Андрей АБРАМОВ

В выходные, 23 и 24 июля, в Москву ожидается жаркая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, сообщается на сайте столичной мэрии.

Власти Москвы рекомендуют горожанам меньше находиться на солнце и пить больше воды. В летний зной также советуют надевать светлую одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и использоваться средства с SPF-защитой. В жару стоит избегать серьезных физических нагрузок.

Спрятаться от жары и немного охладиться можно будет в комнатах прохлады. Они открыты в центрах социального обслуживания города. Кроме того, на станциях подземки и Московского центрального кольца пассажирам будут бесплатно раздавать питьевую воду.

Ранее KP.RU сообщал, что в выходные 23 и 24 июля в Москву вернется жара. Теплую и солнечную погоду принесет западный антициклон.