Собянин рассказал о популярности сервиса mos.ru у москвичей

Ежедневно портал mos.ru посещают более 50 миллионов раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

На главном портале Москвы mos.ru зарегистрировались уже 15 миллионов горожан. Жители получают более 380 онлайн-услуг и доступ к 150 цифровым ресурсам через учетную страницу Mos ID, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Градоначальник отметил, что в топ самых популярных сервисов среди москвичей водят электронный дневник МЭШ, электронная медкнижка и запись на прием к врачу.

Ежедневно портал mos.ru посещают более 50 миллионов раз. С 2021 года услугами и сервисами воспользовались свыше 2,6 миллионов раз. Функционал портала постоянно расширяется. Например, за два года на нем запустили благотворительный и библиотечный сервисы.

На главном портале столицы можно оплачивать коммунальные услуги, оформлять необходимые документы, вызывать на дом мастера, смотреть оценки и домашние здания и другое. Здесь же горожане могут делать пожертвования, заарендовывать помещения в учреждениях культуры и спорта.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам доступна онлайн-запись на тренировки по 110 видам спорта. Выбрать место на занятие и забронировать его можно с помощью сервиса на сайте mos.ru.