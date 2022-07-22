В Москве за сутки выявили 1787 новых случаев COVID-19

Всего в Москве с начала пандемии коронавируса выявили 2 794 997 случаев заражения Фото: REUTERS

В Москве за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в городе зафиксировали 1763 новых случаев COVID-19, следует из данных на сайте стопкоронавирусрф.ру в пятницу, 22 июля.

Девять человек умерли от коронавируса. 210 пациентов попали в стационары. При этом выздоровело 973 москвича.

Всего в Москве с начала пандемии коронавируса выявили 2 794 997 случаев заражения. За этот же период в столице выздоровели 2 597 980 жителей.

Ранее KP.RU сообщал, что оперштаб объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве. Это связано с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Москвичей снова просят носить маски в закрытых общественных помещениях, соблюдать меры профилактики, а также проходить вакцинацию и ревакцинацию. В городе усилена работа дежурных отделений ОРВИ.