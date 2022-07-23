Экраны в вагонах метро Москвы начнут показывать, где лучше выйти

В столичном метро улучшают линейную навигацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичной подземке пассажиры заметили новый интерфейс на экранах, которые показывают станции. Речь о поездах «Москва-2020» — такие преимущественно ходят по Кольцевой линии и БКЛ. Теперь в перегонах между станциями экраны показывают не только последующие остановки, но и переключаются в новый режим: подсказывают пассажирам, из какого вагона лучше выйти, чтобы быстрее совершить пересадку.

После того, как фотографии стали публиковать в соцсетях, Департамент транспорта Москвы объяснил:

— Разрабатываем пилотный проект и улучшаем линейную навигацию в составах «Москва-2020». Совсем скоро интерактивные табло будут: показывать время до следующих станций и выводить на экран схематичный план станции с информацией о выходах и пересадках, — отметили в telegram-канале Дептранс Москвы.

Руководитель ведомства Максим Ликсутов отметил, что эта система называется — линейная навигация.

В Москве также выпустили «Единый проездной» в новом дизайне. Карточку посвятили «аэроэкспрессам» — поезду и автобусу.