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Общество23 июля 2022 6:35

Экраны в вагонах метро Москвы начнут показывать, где лучше выйти

А еще на табло будет информация о времени прибытия на следующую станцию
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
В столичном метро улучшают линейную навигацию

В столичном метро улучшают линейную навигацию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичной подземке пассажиры заметили новый интерфейс на экранах, которые показывают станции. Речь о поездах «Москва-2020» — такие преимущественно ходят по Кольцевой линии и БКЛ. Теперь в перегонах между станциями экраны показывают не только последующие остановки, но и переключаются в новый режим: подсказывают пассажирам, из какого вагона лучше выйти, чтобы быстрее совершить пересадку.

После того, как фотографии стали публиковать в соцсетях, Департамент транспорта Москвы объяснил:

— Разрабатываем пилотный проект и улучшаем линейную навигацию в составах «Москва-2020». Совсем скоро интерактивные табло будут: показывать время до следующих станций и выводить на экран схематичный план станции с информацией о выходах и пересадках, — отметили в telegram-канале Дептранс Москвы.

Руководитель ведомства Максим Ликсутов отметил, что эта система называется — линейная навигация.

В Москве также выпустили «Единый проездной» в новом дизайне. Карточку посвятили «аэроэкспрессам» — поезду и автобусу.