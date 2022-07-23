Из-за жары 23 июля в Москве три раза проведут аэрацию воздуха и дорог

Водные процедуры охлаждают город и сохраняют асфальт. Фото: t.me/kgh_moscow

В субботу, 23 июля, воздух в столице прогреется до +30 градусов Цельсия. Из-за установившейся жаркой погоды коммунальщики станут чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха. Водные процедуры охлаждают город и сохраняют асфальт.

— К первой за сегодня аэрации приступили в 11:00, процедуру повторим в 13:00 и 15:00, — пишет telegram-канал«Городское хозяйство Москвы».

В жару асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Проще говоря, дорожное полотно раскаляется на солнце и потоки машин начинают разрушать его. Полив дорог — это своего рода профилактика.

Также в Москве при температуре выше +25 градусов Цельсия производится аэрация воздуха. 23 июля ее повторят трижды. После 21:00 начнут полив цветников, кустарников и деревьев.