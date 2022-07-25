В некоторых районах столицы возможна гроза с градом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 25 июля, прогнозируется облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах столицы возможна гроза с градом. Воздух прогреется до +25…+27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, во время грозы порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Ночью в столице будет прохладно: +16…+18 градусов. Ветер стихнет. Местами будет идти кратковременный дождь.

Во вторник, 26 июля, в Москве также ожидаются небольшие осадки. Ветер будет около 3-8 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что на Москву надвигаются грозы и ливни. Осадки спрогнозировал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Жара сменится комфортной прохладой.