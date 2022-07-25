Вильфанд рассказал о погоде на выходных в Москве

Похолодание до +21…+23 градусов придет в Москву к субботе, 30 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похолодание до +21…+23 градусов придет в Москву к субботе, 30 июля. До выходных в столице ожидаются теплые дни с небольшими дождями. Днем воздух будет прогреваться до +30 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что температура начнет постепенно снижаться уже в четверг, 28 июля. Столбики термометров опустятся до +25…+26 градусов. В пятницу, 29 июля, в городе будет еще прохладнее - ниже +25 градусов, а в субботу, 30 июля, температура понизится до +21…+23 градусов.

Вильфанд предупредил, что кратковременные дожди будут идти в Москве на протяжении всей рабочей недели. Местами возможны грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Однако москвичам не стоит ждать «угрожающих дождей».

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр пообещал дождь с грозой и до +27 градусов в Москве 25 июля. В городе будет дуть западный ветер со скоростью в 5-10 м/с, в грозу порывы могут усилиться до 15 м/c.