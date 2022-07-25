Почти 1,2 тысячи пар стали мужем и женой в «красивую дату» 22 июля 2022 года

В Москве летом самой популярной датой для заключения брака стало 22.07.2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве летом самой популярной датой для заключения брака стало 22 июля 2022 года. В этот день поженились почти 1,2 тысячи пар, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что с 2007 года влюбленные все чаще стали выбирать «красивые даты» для регистрации. Тогда около тысячи молодожен привлекло число с сочетанием семерок – 07.07.2007. После этого начался свадебный бум на даты с зеркальным сочетанием цифр.

«В летнем сезоне 2022 года самой популярной датой стало 22 июля. Дата выпала на пятницу, удобный день для проведения торжественной церемонии и празднования свадьбы», - отметили в пресс-службе.

Среди выездных локаций 22 июля было доступно 24 площадки. Здесь провели свыше 350 торжественных церемоний. Самыми популярными локациями стали башни «ОКО» и «Федерация» в Москва-Сити, исторические усадьбы столицы, мини-круизы на речных трамвайчиках, в бутик-отеле «Богородское» и других местах.

Кроме того, большинство пар решили связать себя узами брака в столичных Дворцах бракосочетания.

Ранее KP.RU сообщал, что сразу три пары сыграли свадьбу ночью в московском метро на станции «Маяковская». Для них организовали фотосессию в вагонах.