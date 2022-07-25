Адвокат Гозмана объяснил его задержание 25 июля технической ошибкой

72-летний политик Леонид Гозман оказался в федеральном розыске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внесенный в реестр СМИ-иноагентов политик Леонид Гозман был задержан 25 июля на станции «Фрунзенская», но это задержание может оказаться технической ошибкой, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гозмана Михаила Бирюкова. Защитник объясняет это тем, что не был отменен федеральный розыск политика, объявленный по старому делу о двойном гражданстве.

Речь идет о производстве, начатом в отношении Леонида Гозмана по статье УК о нарушении сроков подачи уведомления о двойном гражданстве. В 2018 году политик получил подданство Израиля, а госорганы уведомил об этом в 2019-м, нарушив отведенные для этого законом сроки.

Защита Гозмана добивается прекращения уголовного преступления, настаивая на отсутствии состава.

- По моему мнению, задержание является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском Гозмана по старому делу о двойном гражданстве, - отметил Михаил Бирюков в разговоре с корреспондентом агентства.

Как сообщал KP.RU ранее, 25 июля, стало известно, что в базе МВД среди находящихся в федеральном розыске есть и политик Леонид Гозман.