Мужчина избил иностранца на станции метро «Цветной бульвар» в Москве

В Москве на станции подземки «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина избил иностранца Фото: МВД Медиа

В Москве на станции подземки «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина избил иностранца после того, как тот отказался с ним пообщаться. Нарушителя задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт начался ночью в вагоне метро на серой ветке. 27-летний мужчина пытался завести разговор с иностранцев, однако тот не реагировал на его слова. Как только пассажир вышел из электропоезда, молодой человек проследовал за ним.

На платформе станции «Цветной бульвар» мужчина начал вести себя агрессивно: он оскорблял иностранца, а после повалил его на пол и несколько раз ударил по голове.

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя. Его доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. По словам мужчины, он разозлился на незнакомца из-за нежелания общаться. Возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал, что около 20 человек устроили драку у ресторана на улице Фридриха Энгельса в центре Москвы. Шесть нарушителей удалось задержать. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.