Жители Москвы проголосовали за лучшие отреставрированные объекты 2021 года

Дом культуры «ГЭС-2» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве выбрали лучшие городские объекты, отреставрированные в течение 2021 года, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Голосование проходило в рамках городского проекта «Активный гражданин». В списке построек-«конкурсантов» было 107 позиций.

«Окончательные итоги открытого общегородского голосования мы подведем в конце июля с учетом результатов голосований на двух других площадках — официальном сайте конкурса, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ», — рассказал Левкин.

Так, среди победителей конкурса оказались: участок БКЛ от «Терехова» до «Каховской» с 10 новыми станциями — в номинации лучших объектов метрополитена и ж/д транспорта; Дом культуры «ГЭС-2» — в номинации лучших построек культурно-просветительского назначения; участок Северо-Восточной хорды (от Ярославского шоссе до улицы Лосиноостровской) — в номинации выдающихся объектов улично-дорожной сети; бизнес-центр «Земельный» — в номинации офисных зданий и деловых зданий.

Кроме того, призовые места в своих соревновательных категориях заняли: школа Валдайском проезде -- почти на 2 тыс. мест, многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», а также ТРЦ «Павелецкая Плаза» и жилые объекты — дом №47 на Бауманской улице и дом Brodsky в ЦАО.

Ранее KP.RU писал, что в Москве начались работы по реставрации Монумента «Покорителям космоса» у метро ВДНХ. По информации пресс-службы столичной мэрии, восстановление памятника продлится до конца 2023 года.