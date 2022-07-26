27 июля может стать и последним жарким днем июля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июля 2022 года станет самым жарким днем второй половины месяца в Москве, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Столбик термометра, по прогнозам метеоролога, поднимется до 33 градусов.

Жарой столица будет обязана перемещению теплых масс воздуха с юга России, а также солнцу, которое в ясную погоду, будет интенсивно прогревать приземный слой.

А уже в ночь на 28 июля температура начнет понижаться.

- С запада в центре европейской России распространяется гребень высокого давления. Москва окажется на самой оконечности этого гребня. Следовательно, по законам циркуляции в антициклоне воздух будет перемещаться с запада и северо-запада, — рассказал Роман Вильфанд.

Это приведет к понижению температуры. В четверг, 28 июля она составит 25-27 градусов днем. Из-за столкновения воздушных масс с разной температурой начнут формироваться облака, прогнозируется дождь. Это будут повсеместные, продолжительные осадки.

К пятнице прохладный воздух вытеснит теплые массы, и температура снизится еще на несколько градусов. Как сообщал KP.RU ранее, в выходные станет заметно прохладнее, температура будет держаться на уровне 21-23 градусов.