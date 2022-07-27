В Москве 27 июля прогнозируется гроза, дождь и жара до +32 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 27 июля, прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В городе будет жарко: днем столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст. В столице будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В грозу порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Москвичей ждет теплая и дождливая ночь. Воздух прогреется до +16…+18 градусов. В четверг, 28 июля, в столице начнется похолодание. Температура понизиться до +25…+27 градусов. Ожидается сильный дождь, с грозой и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что оранжевый уровень опасности продлен до вечера 27 июля 2022 года в Москве из-за жары до +30…+32 градусов. Предупреждение будет действовать с12:00 до 18:00 27 июля.