Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 5:20

Оранжевый уровень опасности продлен до вечера 27 июля 2022 года в Москве из-за жары

Предупреждение о жаре до +32 градусов действует с 12:00 до 18:00 27 июля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары до +30…+32 градусов

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары до +30…+32 градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на среду, 27 июля, из-за сильной жары до +30…+32 градусов. Предупреждение о летнем зное будет действовать с 12:00 до 18:00 27 июля, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в Москве, с 12:00 27 июля и до 12:00 28 июля также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на выходных в Москве. В столицу придет похолодание до +21 градусов. Температура начнет постепенно снижаться уже в четверг, 28 июля. При этом, по словам синоптика Шувалова, август в Москве начнется с дождей. Воздух будет прогреваться лишь до +20…+25 градусов.