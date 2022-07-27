«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары до +30…+32 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на среду, 27 июля, из-за сильной жары до +30…+32 градусов. Предупреждение о летнем зное будет действовать с 12:00 до 18:00 27 июля, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в Москве, с 12:00 27 июля и до 12:00 28 июля также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на выходных в Москве. В столицу придет похолодание до +21 градусов. Температура начнет постепенно снижаться уже в четверг, 28 июля. При этом, по словам синоптика Шувалова, август в Москве начнется с дождей. Воздух будет прогреваться лишь до +20…+25 градусов.