Жители Москвы смогут подать заявку на социальное обслуживание на портале mos.ru

Москвичи могут подать онлайн-заявку на получение социальное обслуживание на дому или в стационаре Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Москвы, которые полностью или частично лишились способности к самообслуживанию, теперь могут подать онлайн-заявку на получение социально обслуживания на дому или в стационаре через городской портал mos.ru. Оформить услугу также могут и их опекуны, сообщается на сайте столичной мэрии.

В Москве на сегодня социальные работники помогают на дому почти 1000 москвичей. Объем необходимой помощи специалисты определяют по результатам функциональной диагностики, которую проводит социальный инспектор.

Ранее горожанам приходилось обращаться в центры госуслуг с заявлением на социальное обслуживание. Перед этим необходимо было несколько посетить медицинское учреждение. Теперь подать заявку дистанционно могут все зарегистрированные пользователи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Всю информацию соцслужбы проверяют в электронном виде.

Уточняется, что возможность подавать заявления в бумажном виде в центры госуслуг «Мои документы» сохраняется.

Ранее KP.RU сообщал, что сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru стал инклюзивным. Его адаптировали под людей с нарушением зрения и моторики. Людям с ограниченными возможностями здоровья теперь проще ориентироваться на сайте и самостоятельно пользоваться им.