Полиция задержала насильника, напавшего на несовершеннолетнюю девушку на парковке в Москве

В Москве на парковке недалеко от жилых домов по улице Генерала Тюленева мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на парковке недалеко от жилых домов по улице Генерала Тюленева мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и попытался изнасиловать ее. Довести преступление до конца обвиняемый не смог, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Все произошло 23 июля 2022 года в районе Теплый Стан. Девушка смогла отбиться от насильника: она громко звала на помощь и привлекла внимание местных жителей. Они спугнули мужчину, он скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов в короткий срок задержали 27-летнего мужчину. Он обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Следствие требует заключить фигуранта под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что девушка отбилась от насильника в Москве с помощью перцового баллончика. Обвиняемый напал на 18-летнюю официантку недалеко от парка ВДНХ, когда она возвращалась с работы.