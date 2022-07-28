Синоптик рассказал о погоде в начале августа в Москве

С 1 августа в Москву придет теплая погода Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала августа в Москву придет потепление, погода будет летней, но не слишком жаркой, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в городе начнет теплеть с 1 августа. Температура будет постепенно повышаться на один-два градуса.

«Не жара, конечно, но вполне летняя погода. Так что беспокоиться не стоит, лето в разгаре еще», - отметил метеоролог.

Вильфанд добавил: 1 августа в столице будет около +23…+28 градусов. 2 августа воздух прогреется уже до +25…+30 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в четверг, 28 июля, в Москву придут дожди, грозы, град и похолодание до +25…+27 градусов. В городе будет дуть юго-западный ветер со скорость 5-10 м/с, в непогоду – до 17 м/с. Ночь также будет дождливой. Ветер сменится на северо-западный, западный.