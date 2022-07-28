Тишковец: ливни на Москву обрушатся во второй половине дня 28 июля

В Москве 28 июля во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 28 июля во второй половине дня ожидаются ливни, грозы, местами град до 2-3 сантиметров в диаметре. Воздух прогреется до +27…+29 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам метеоролога, непогоду в столицу принесет холодный атмосферный фронт с грозовыми облаками высотой до 11-12 километров. С полудня и до трех часов выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть пятая часть месячной нормы.

«Грозы, местами град диаметром до 2-3 сантиметров. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная», - предупредил Тишковец.

Кроме того, синоптик добавил, что с сегодняшнего дня в Москве начнет спадать жара. К выходным температура резко понизится, однако потом постепенно вернется к климатической норме.

Тишковец порекомендовал жителям Москвы и Подмосковья быть осторожными в непогоду. Он посоветовал переждать грозу в помещениях.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Вильфанд рассказал, что август в Москве начнется с теплой погоды до +30 градусов.