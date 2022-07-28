Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы 28 июля

Власти Москвы порекомендовали рестораторам закрыть кафе и летние веранды из-за надвигающейся непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы порекомендовали рестораторам закрыть кафе и летние веранды из-за надвигающейся грозы и дождя 28 июля. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются ливневые дожди, грозы, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг города.

«…просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - сказано в сообщении.

Кроме того, владельцам столичных кафе и ресторанов посоветовали закрыть зонты и укрепить все конструкции.

Ранее KP.RU сообщал, что ливни на Москву обрушатся во второй половине дня 28 июля. С полудня и до трех часов в городе может выпасть около 17 мм осадков, то есть пятая часть месячной нормы. Местами возможен град диаметром в два-три сантиметра. Жителей Москвы просят переждать непогоду в помещениях.