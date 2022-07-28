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Происшествия28 июля 2022 11:08

Поезда от станции метро «Орехово» до «Автозаводской» не ходят из-за прыгнувшего на пути человека

Нарушитель успел добежать до соседней станции «Технопарк», его пытаются поймать
Ирина РЕБРИКОВА
На «Автозаводской» спрыгнувший на пути пассажир остановил движение поездов

На «Автозаводской» спрыгнувший на пути пассажир остановил движение поездов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве пассажир метро спрыгнул на пути на станции «Автозаводской» и устроил срыв в движении поездов по южной части зеленой ветки подземки, сообщает агентство «Москва». Мужчина устроил забег по тоннелю и даже добрался до соседней станции «Технопарк». Полицейские и сотрудники метрополитена пытаются его поймать.

Временно поезда не ходят от станции «Орехово» до станции «Автозаводская», уточняют в Дептрансе Москвы. В противоположном направлении на этом участке составы движутся с увеличенными интервалами.

В связи с инцидентом, из-за которого перерыв в движении поездов метро обещает затянуться, Дептранс напоминает об альтернативных способах добраться на общественном транспорте в район станций южного участка Замоскворецкой линии. Полный список подходящих автобусных маршрутов можно найти в телеграм-канале подразделения мэрии столицы.

Напомним, Московский метрополитен регулярно взыскивает с поклонников прогулок по тоннелям подземки крупные суммы в качестве возмещения ущерба за задержку в движении поездов. Как сообщал KP.RU, недавно одного из нарушителей суд обязал выплатить около 4 млн рублей.