Поезда от станции метро «Орехово» до «Автозаводской» не ходят из-за прыгнувшего на пути человека

На «Автозаводской» спрыгнувший на пути пассажир остановил движение поездов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве пассажир метро спрыгнул на пути на станции «Автозаводской» и устроил срыв в движении поездов по южной части зеленой ветки подземки, сообщает агентство «Москва». Мужчина устроил забег по тоннелю и даже добрался до соседней станции «Технопарк». Полицейские и сотрудники метрополитена пытаются его поймать.

Временно поезда не ходят от станции «Орехово» до станции «Автозаводская», уточняют в Дептрансе Москвы. В противоположном направлении на этом участке составы движутся с увеличенными интервалами.

В связи с инцидентом, из-за которого перерыв в движении поездов метро обещает затянуться, Дептранс напоминает об альтернативных способах добраться на общественном транспорте в район станций южного участка Замоскворецкой линии. Полный список подходящих автобусных маршрутов можно найти в телеграм-канале подразделения мэрии столицы.

Напомним, Московский метрополитен регулярно взыскивает с поклонников прогулок по тоннелям подземки крупные суммы в качестве возмещения ущерба за задержку в движении поездов. Как сообщал KP.RU, недавно одного из нарушителей суд обязал выплатить около 4 млн рублей.