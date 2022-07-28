Инфекционист Малышев спрогнозировал пик заболеваемости ковидом в Москве в конце лета

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в конце августа – в начале сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в конце августа – в начале сентября 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

По его словам, нынешние штаммы COVID-19 более заразные, несмотря на это, инфицированный человек легче переносит заболевание. Именно поэтому нагрузка на стационары в новый пик коронавируса будет меньше. Он напомнил, что жителям необходимо соблюдать меры профилактики и проходить вакцинацию и ревакцинацию.

За последние сутки в Москве выявили 4 477 новых случаев COVID-19, это максимум с февраля 2022 года, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Как сообщал KP.RU, оперштаб попросил москвичей снова носить маски в закрытых общественных помещениях из-за ковида. Это связано с ростом заболеваемости подвариантами ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».