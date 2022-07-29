СК возбудил уголовное дело после гибели восьми человек в хостеле на юго-востоке Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек в столичном хостеле Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели восьми постояльцев хостела на Алма-Атинской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Следственным управлением по Южному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - уточнила она.

По словам очевидца возгорания, жильцов дома не пускают в квартиры. Здание оцеплено. Сотрудники экстренных служб продолжают искать пострадавших.

Ранее KP.RU сообщал, что восемь человек сгорели заживо в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром. По предварительной информации, в помещении нарушались требования пожарной безопасности.